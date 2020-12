Rifiuti: anche il singolo trasporto non autorizzato costituisce reato

Oggi 20 Dicembre, le Guardie Ambientali Italiane di Manfredonia, coordinate dal responsabile Alessandro Manzella, vigilando sul territorio per la tutela e salvaguardia dell’ambiente, hanno accertato che, nell’area industriale zona PIP. D/46 di Manfredonia, continuano sistematicamente gli abbandoni di rifiuti di ogni genere, per la maggior parte, vengono anche bruciati (come mostrano le foto) creando non pochi problemi a tutto l’ecosistema (rifiuti già segnalati in precedenza). Nella nostra amata città “PURTROPPO” possedere un camioncino o un tre ruote, significa essere autorizzati a trasportare di tutto, rifiuti compresi. Ma non è assolutamente così.! L’ art. 6 del D.L. 172/2008, in particolare la lettera d), il quale afferma che “chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza dell’autorizzazione, iscrizione o comunicazione prescritte dalla normativa vigente e’ punito: 1) con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni, nonché con la multa da diecimila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi”.Aumentare i controlli sul nostro territorio, significa, limitare danni di ogni genere, specialmente sull’ambiente e alla salute dei cittadini.

Alessandro Manzella