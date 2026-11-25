Manfredonia Rifiuti abbandonati ai Comparti di Manfredonia, intervento Polizia Locale e Ase

"Continueremo con i controlli, insieme alla Polizia Locale e ad ASE. Non ci fermeremo e non faremo passi indietro"

Ancora una volta siamo intervenuti per l’abbandono di rifiuti domestici all’interno dei cestini stradali nei comparti di Manfredonia.

Questa volta con un intervento congiunto di Polizia Locale e ASE, per verificare e contrastare un comportamento che continua a ripetersi e che non abbiamo alcuna intenzione di tollerare.

Lo diciamo chiaramente: i cestini stradali non sono bidoni della spazzatura! Sono destinati ai piccoli rifiuti e non possono essere utilizzati per liberarsi comodamente dei sacchetti della spazzatura di casa.

Ma quello che fa ancora più rabbia è che, mentre ci sono cittadini che si stanno impegnando, sacrificando tempo ed energie per rendere i comparti più belli, puliti e vivibili, c’è chi continua a comportarsi senza alcun rispetto per il bene comune.

Il comportamento di pochi finisce per rovinare il lavoro di tanti. E questo è profondamente ingiusto nei confronti di chi, con amore per il proprio territorio, sta cercando concretamente di fare la differenza.

A chi si impegna va il nostro grazie. A chi sporca, invece, diciamo che è finito il tempo di far finta di niente.

Continueremo con i controlli, insieme alla Polizia Locale e ad ASE. Non ci fermeremo e non faremo passi indietro.

Non possiamo pretendere una città migliore se poi siamo i primi a trattarla come una discarica.

Il rispetto per la propria città non si predica: si dimostra con i comportamenti.

Assessora Maria Rita Valentino