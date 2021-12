Rifacimento manto stradale in Via della Croce: i lavori saranno completati domani

RisistemiAMO la città

Proseguono speditamente i lavori di rifacimento del manto stradale cittadino nelle vie oggetto di cantierizzazione di servizi come l’energia elettrica, rete telefonica e fibra (ad opera ed a carico delle stesse aziende), che in questi giorni stanno interessando in particolar modo Via della Croce.

Come informano Gianni Rotice – Sindaco di Manfredonia e l’Assessore ai Lavori Pubblici Angelo Salvemini i lavori in questa zona saranno completati nella giornata di domani.

Pertanto, l’Amministrazione comunale invita nuovamente i cittadini a prestare attenzione e rispettare le comunicazioni della Polizia Municipale rispetto ai divieti temporanei di parcheggio per consentire lo svolgimento delle attività del cantiere.