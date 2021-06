“Ridateci la motonave sipontina per le Tremiti”

Manfredonia – SIMBOLEGGIAVA nell’area del porto. Ricordo la mattina il suono che arrivava acuto dal Molo di Ponente. Era estate, la motonave partiva dal posto riservatagli dalla Capitaneria per recarsi nelle Isole Tremiti con il suo tragitto giornaliero a portare viveri e turisti dall’altra parte del mare.

La chiatta, nota con il termine d’allora, ha rappresentato molto per un paese fiero del suo mezzo di collegamento. Un collegamento doveroso per una città volonterosa di rappresentare la ‘Porta del Gargano’. Ora da anni l’ennesima beffa derivante anche da incapacità politiche. Intanto, una luna storta guarda indispettita Manfredonia a causa della nostra indifferenza e ineleganza. Voglio sapere perché? nessuno si interessa a tutto questo – perchè mai nessuno si è interessato a tutto ciò…sono saliti e scesi tanti sindaci de quel “Palazzo San Domenico” – mai nesuno è intervenuto non è giusto – tutto é assurdo – rappresentiamo a livello geografico – l’importanza assoluta del mistico e fantastico Gargano… quello che mi preoccupa è – francamente mi fa riflettere e paura, tutti stanno zitti – non interessa … dobbiamo addirittura andare a Termoli…ma se noi abbiamo sempre rappresentato la storia – Ora per noi sipontini è morta e sepolta; da quando la motonave sipontina – per le Tremiti – fu demolita nel Cantiere Navale ad Aliaga Turchia.

Di Claudio Castriotta