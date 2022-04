Ricucito lo ‘strappo politico’: l’Udc torna a far parte nuovamente della coalizione di maggioranza a sostegno del sindaco di Manfredonia

Incontro chiarificatore e distensivo quello avvenuto nella giornata di ieri tra l’Udc ed il Sindaco di Manfredonia Gianni Rotice.

Un tavolo di confronto, dopo lo “strappo politico” delle scorse settimane, al quale hanno preso parte il Segretario provinciale Francesco D’Innocenzo ed il Segretario cittadino Michele Ricucci; proposta accolta dal sindaco con quello stesso spirito costruttivo e di collaborazione che è alla base della coalizione vincitrice della storica tornata elettorale dello scorso novembre nella città del Golfo.



Fulcro dell’incontro la discussione sulle importanti problematicità che interessano Manfredonia, di cui il sindaco Rotice ha puntualmente illustrato le azioni già adottate e che adotterà l’Amministrazione comunale come soluzioni in maniera pragmatica, in ottica di sviluppo e miglioramento degli standard di qualità della vita. Soddisfatti dall’esaustivo esito dell’incontro e del ritrovato clima di serenità, l’Udc comunica di tornare sui propri passi e far parte nuovamente della coalizione di maggioranza a sostegno del sindaco di Manfredonia, a cui rinnova incondizionatamente la propria fiducia politica ed amministrativa, contando sulle sue riconosciute capacità di visione e gestione nel conseguimento di importanti risultati.