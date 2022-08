Ricordo la prima Processione del Monsignore Franco Moscone

Manfredonia – CARO Mons. FRANCO MOSCONE quest’anno riapparirà nell’ aria e in faccia al cielo Sipontino – di nuovo il “Quadro della Madonna di Siponto” – tra un mare di gente, i grandi devoti sipontini sparsi in Italia e all’Estero – tra le strade colorate di fiori e profumate d’incenso.Piansi alla sua prima Processione – appena giunto nella nostra Arcidiocesi – a dire il vero in po’ scettico… ammirai tanto le sue carezze ai bambini e agli anziani … a un certo momento mi è venuto in mente l’Arcivescovo Andrea Cesarano, non mi vergogno ho continuato a piangere perché – l’ ho conosciuto a quattro anni in particolare situazione. Lei ,ricordo era per noi l’uomo diffidente – che veniva dal lontano Nord del Piemonte – titubante ed incerto ,ma rimase stupito davanti ad una folla così incredibile della gente del Sud, così piena di cuore – ed entrò subito nell’anima dei devoti Sipontini – l’ultima forte commozione ricordo mi rimase impressa negli occhi, quando in Via San Giovanni Bosco… lasciando la Processione Santa accarezzò tutti con le lacrime al fazzoletto tirato fuori dalla tasca . Vi dico grazie io a nome di tutti “I Sipontini “sua Reverendissima Eccellenza Arcivescovo Franco – da parte mia personale e di tutto il “Popolo Sipontino – sparso in ogni parte della terra .

Infine la ringrazio di cuore ❤️

Articolo di Claudio Castriotta