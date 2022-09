Ricordo di fine estate: la ricetta di Annarita.

Ecco gli ingredienti e il procedimento.

Tipo di ricetta: Ricette primi, TodoFood

Cucina: Italiana

Difficoltà: Facile

INGREDIENTI

Riso integrale

Tonno

Prezzemolo

Capperi

Olive denocciolate

Pomodori

Zucchine e melanzane arrostite e tagliate a striscioline

Mais

Rucola

Olio evo

Aceto

Origano

PROCEDIMENTO

Bollire il riso.

Preparare e tagliare le verdure in una ciotola.

Condire con olio, un cucchiaino d’aceto e origano.

Scolare e unire il riso.

Mescolare e servire.

