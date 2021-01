Ricompriamo il motorino al Rider rapinato e picchiato a Napoli, boom di donazioni per rispondere alla cattiveria del gesto

In poche ore sono stati raccolti 11.000 euro. La Napoli buona ed onesta non ci sta di far passare una intera comunità come disonesta e crudele come i 6 ragazzi che hanno pestato e rapinato un rider che stava facendo il suo lavoro onestamente. Ecco il link per la raccolta -> https://gofund.me/3f021b48

E così in pochissimo tempo è stata organizzata una raccolta fondi per riacquistare lo scooter al giovane ragazzo pestato.

Aveva fatto discutere il video: