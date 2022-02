Ricercato per un assalto ad un portavalori del 2012, catturato oggi il responsabile di Cerignola

Era ricercato per l’assalto a un portavalori sull’autostrada A14, a Vasto, nel dicembre 2012. E ora il responsabile, un 49enne di Cerignola, Antonio Patruno, condannato in via definitiva per quei fatti, è stato arrestato dai carabinieri del nucleo investigativo di Foggia, su coordinamento della procura della repubblica locale, nel corso di un imponente blitz.

Si era reso irreperibile dall’estate scorsa, ma il 18 febbraio è stato individuato in un agriturismo dismesso di Ascoli Satriano, sempre nel Foggiano.

In più, in flagranza di reato, è finiito in manette anche un presunto fiancheggiatore, un imprenditore agricolo incensurato.