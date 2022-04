Ricerca personale per stagione estiva

Vuoi entrare a far parte del staff di klick Point per la stagione estiva 2022? Siamo alla ricerca di ragazze/i di età compresa 17-28 anni per il ruolo di fotografi o addetti alla vendita , anche prime esperienze. presso un parco acquatico a Manfredonia.

INVIARE IL CURRICULUM: info@klickpoint.it oppure su whatsapp al 3479798686