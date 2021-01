Riccardi torna a parlare degli LSU attaccando la macchina amministrativa

Voglio condividere il comunicato di CON Manfredonia spendendo qualche parola sull’ultima perla di Palazzo San Domenico, perché non è possibile non evidenziare il dilettantismo e l’approssimazione della macchina amministrativa governata dalla Commissione Straordinaria.

Tra le varie spese inutili del Governo (vedi bonus vacanze e monopattini), che ci indebiteranno per diverse generazioni a venire, è stato fatto anche qualcosa di sensato, come la norma che consente di stabilizzare il personale dei Lavoratori Socialmente Utili. Il Comune di Manfredonia ha pensato bene di attendere circa 12 mesi (eppur si dorme…!!!) per rendersi conto della necessità di procedere alla loro stabilizzazione, ma invece di avviare per tempo le procedure, ha pubblicato un avviso a ridosso del Natale, illegittimo su più profili.

Ad esempio, non viene spiegato perché si procede ad una nuova selezione e non si utilizza la precedente ancora in piedi.

Ma la cosa più sconcertante è che i rappresentati dello Stato hanno permesso la pubblicazione di un avviso di selezione per la stabilizzazione dei lavoratori il 22 dicembre con scadenza a presentare le istanze il 26 dicembre. Sì, incredibile ma vero: appena 4 giorni e nel pieno delle festività natalizie, in barba ad ogni norma sulla trasparenza e mortificando gli LSU, molti dei quali fondamentali nel garantire servizi essenziali del Comune di Manfredonia.

Ma non è finita: la Segretaria Generale, quando apprende che un emendamento previsto dalla legge di Bilancio fa slittare i termini previsti per la stabilizzazione dal 31 dicembre 2020 al 30 marzo 2021, prende semplicemente tempo sulle date dei colloqui, invece di riaprire i termini delle procedure di stabilizzazione per consentire a tutti i lavoratori di vedere riconosciuto un loro disperato diritto.

Visto che la Commissione è accompagnata da una classe dirigente che conferma ancora una volta di non essere all’altezza della situazione, credo non mi resti che comunicare di volta in volta quello che accade in Municipio alle autorità competenti, nella speranza ci sia qualcuno al Ministero dell’Interno che si svegli dal sonno profondo di questi ultime due anni ed assuma le necessarie determinazioni.

Angelo Riccardi già Sindaco di Manfredonia (FG)Iscritto all’Ordine dei Giornalisti della Puglia dal 14 novembre 2011 nell’elenco dei Pubblicisti n. 145000