Riattivata la ZTL a Siponto

Per la quinta estate consecutiva, riparte la ZTL a Siponto. Dal primo luglio al 31 agosto, infatti, tornano attivi i due impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ubicati in corrispondenza dei varchi di viale console Claudio, angolo viale papa Orsini e viale Manfredonia, angolo piazza del Daino.

Misure messe in campo, insieme alla ZTL del centro storico di Manfredonia, dall’ex amministrazione per rendere fruibili da parte di grandi e piccini alcuni quartieri della città sempre più invasi da traffico o adibiti a parcheggio.

La ZTL di Siponto comprende Piazza S. Maria di Siponto ed è delimitata dalle seguenti vie: Viale Manfredonia, angolo Piazza del daino; viale console Claudio, angolo viale papa Orsini; viale papa Callisto, angolo viale console Claudio; via degli Eucalipti, angolo viale console Claudio. Essa è in funzione sia nei giorni feriali che in quelli festivi, nei soli mesi di luglio ed agosto, dalle ore 20,00 alle ore 02,00.

Con la rilevazione elettronica degli accessi nella ZTL di Siponto, dopo il lungo lockdown, si restituisce dunque ulteriore vivibilità alla località estiva e balneare per antonomasia della città sul golfo in concomitanza con la ripresa della movida. E parafrasando un noto detto: automobilista avvisato, mezzo salvato. Occhio, dunque, ai varchi nuovamente attivi, per non incappare in spiacevoli multe.

di Maria Teresa Valente