“Riaprono le iscrizioni per i laboratori gratuiti del progetto Un’impresa per Amica”

Legalità è crescere ed imparare attraverso lo sport, la fotografia, le lingue straniere, le tecniche del cinema, l’informatica, la musica, i nuovi media, l’arte e la cultura puntando sulle energie e le capacità dei più giovani di un territorio facile preda di attività criminali.

Sono aperte le iscrizioni al terzo anno di attività gratuite del progetto “Un’Impresa per A.M.I.C.A.” vincitore dell’avviso pubblico N. 2/2017 “CANTIERI INNOVATIVI DI ANTIMAFIA SOCIALE: EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA E MIGLIORAMENTO DEL TESSUTO URBANO” proposto dall’ATS Daunia è Puglia (composta dal soggetto capofila Arci Travel Stornara, Comune di Manfredonia, Enac Puglia, Associazione Angeli) che in questi anni ha visto il coinvolgimento di un centinaio di giovani studenti del territorio (seguiti da un robusto staff multidisciplinare di formatori e docenti), distintisi, per risultati conseguiti, a livello nazionale.

Il progetto ha la finalità di contribuire ad informare e a rendere consapevoli le comunità locali, soprattutto le giovani generazioni che rappresentano il futuro di questa terra.

Sviluppo aggregativo, socializzazione virtuosa e animazione socio-educativa saranno i punti focali del progetto: percorsi cognitivi che hanno, come obiettivo finale, la creazione di una vera e propria impresa sociale.

Cinque i moduli previsti per il terzo anno: “HUB 2.0 – Accompagnamento e facilitazione alla realizzazione di un’impresa”, Formazione frontale (Promozione del territorio locale), NUOVI MEDIA E PRODUZIONI INNOVATIVE, CROWDFUNDING, BEST PRACTICS SETTIMANA AMICA. Le attività si svolgeranno a Siponto presso “Villa Rossana”, bene confiscato alla criminalità e rifunzionalizzato dal progetto.

A “Un’Impresa per A.M.I.C.A” possono partecipare giovani in età indicativa dai 14 ai 18 anni per attività di inclusione sociale e valorizzazione della socializzazione nel percorso formativo e scolastico. I richiedenti devono essere residenti nei Comuni partner di progetto e dell’ambito territoriale (Comune di Manfredonia, Foggia, Stornara, Stornarella, Ordona, Ortanova, Carapelle, Mattinata, Monte Sant’Angelo e Zapponeta).

Email: info@unimpresaperamica.it

Telefono: 0884538360