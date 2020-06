Riapre il Parco Giochi “Diana” (dell’orso)

L’Associazione AVS Sant’Orsola, impegnata in diversi progetti di carattere sociale, è lieta di comunicare alla cittadinanza che dal pomeriggio (ore 16.00) di lunedì 29 Giugno il parco giochi “Diana” (detto ” dell’orso“) di Piazzale Brunelleschi sarà nuovamente fruibile da parte della comunità. I lavori di ripristino e ripulitura hanno richiesto più del tempo preventivato (anche perché raramente ci viene dato supporto dall’esterno, anzi quasi mai, ma questo è un altro discorso) e per questo ci scusiamo con tutti i bimbi che hanno dovuto purtroppo attendere qualche giorno in più. E’ nostra premura ricordare a tutti (genitori, accompagnatori e fanciulli stessi) che il parco giochi è un luogo di divertimento, svago e ricreativo. Per far sì che resti tale è doveroso e giusto rispettare alcune semplici ed elementari regole, che poi sono quelle generali del vivere civilmente gli spazi pubblici:

– deporre i rifiuti negli appositi cestini

– non danneggaire le attrezzature

– rispettare le indicazione dei vari giochi

– non divellere le piante e le aiuole

– essere responsabili dei propri animali domestici rispettando le relative norme

Vi preghiamo di applicare il buonsenso in tutte le vostre azioni. Augurandoci di ricevere magari in futuro una maggiore collaborazione da parte di tutti, vi diamo appuntamento a lunedì.

Grazie alla redazione da tutto lo staff della AVS Sant’Orsola