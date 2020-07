Riapre il Parco Archeologico di Siponto, D’Errico (Gal): “Tutto è bene quel che finisce bene”

“Tutto è bene quel che finisce bene. La riapertura dal 1° agosto del Parco Archeologico di Siponto è una vittoria frutto di una battaglia di civiltà, collettiva, di concretezza per un territorio che ha deciso di puntare sul turismo come leva di sviluppo.

Un ringraziamento va a Francesco Longobardi nuovo Direttore del Parco Archeologico, per la sua sensibilità ed operatività, ma sopratutto a chi è stato in prima linea sollevando il caso a livello mediatico nazionale, ovvero “Manfredonia in Rete” (il contratto di rete dei 23 operatori turistico-commerciali di cui il Gal è capofila) ed il Touring Club Italiano nella persona del Console Michele De Meo. Questa vicenda dimostra come la competenza, la compattezza e la tenacia siano la carta vincente a nostra disposizione ed il Gal è orgoglioso di poter condividere e collaborare in sinergia con questi validi soggetti, con i quali costruire un valido futuro per la nostra terra”.

Le dichiarazioni di Michele d’Errico, Presidente del Gal DaunOfantino, commentando la notizia del Parco Archeologico di Siponto dopo diversi mesi di chiusura, causando danni all’immagine ed all’economia di Manfredonia e del territorio.