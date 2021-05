L’hub presso la Sacra Famiglia sarà aperto oggi pomeriggio (20 maggio) dalle ore 15.00 e fino ad esaurimento delle 200 dosi arrivate questa mattina.

Oggi si darà precedenza a coloro che avevano l’appuntamento per martedì 18 maggio, giorno in cui l’hub vaccinale è stato improvvisamente chiuso per mancanza di vaccini. A seguire le prenotazioni successive.