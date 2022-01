Rialzo termico nel weekend

Sono in arrivo quattro giorni di forte stabilità grazie al ritorno dell’anticiclone delle Azzorre: in questa occasione, fortunatamente, non assisteremo ad un’ondata di caldo anomalo come quella occorsa a Capodanno, capace di portare le temperature di almeno 15°C sopra le medie del periodo.

Sebbene non ci sarà una vera e propria ondata di caldo anomalo, avremo comunque un aumento delle temperature su tutta Italia, soprattutto su montagne e colline. L’aumento termico, ovviamente, riguarda perlopiù le ore centrali delle giornate mentre di notte e all’alba le inversioni termiche fanno il loro lavoro, producendo un forte calo termico su pianure, conche e valli.

Dunque l’anticiclone in arrivo, destinato ad avvolgere tutta Italia tra giovedì 13 e domenica 16, causerà un nuovo aumento delle temperature.