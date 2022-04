Revenge porn a Taranto, arrestati 4 giovani ragazzi

Quattro ragazzi (di cui uno minorenne) avrebbero addescato un uomo su un sito di incrontri ricattandolo in seguito ad una ripresa video ed alcune foto in cui avevano convinto l’uomo prima a travestirsi da donna e poi a spogliarsi, per poi minacciare l’uomo di pubblicare il video sul web se non avesse pagato.

La vittima ha deciso di denunciare i ragazzi simulando la consegna del denaro con il supporto dei Carabinieri di Taranto che sono quindi riusciti ad arrestate i 4 ragazzi.