Restyling di Piazzetta Mercato, grazie a Massimo e Raffaele

Buttare il cuore oltre l’ostacolo.

E’ terminato poco fa il restyling di Piazzetta Mercato, uno degli scorci più caratteristici del centro storico di Manfredonia che versava in un indecente stato di pulizia e decoro. Versava, appunto, perché, in questi giorni, grazie all’iniziativa e all’impegno personale dei titolari di “InPiazzetta” e “Colors Planet”, Piazzetta Mercato (nel lato prospiciente Palazzo di Città) è ritornata splendente ed accogliente: rimozione rifiuti, cura delle aiuole e tinteggiatura di panchine, muretti e ringhiere.

Nonostante sia uno dei più difficili per gli esercenti (in particolar modo per quelli del settore ristorazione), Massimo Rignanese (“InPiazzetta”) e Raffaele Marasco (“Colors Planet”) hanno unito le forze (e le risorse economiche) per restituire gratuitamente dignità ad uno spazio pubblico.

Ed il colpo d’occhio, il senso di ordine e pulizia, sono davvero evidenti rispetto alla precedente situazione incresciosa. Facendo i complimenti a Massimo e Raffaele per lo spassionato spirito di intraprendenza, l’auspicio è che il loro lavoro non sia vanificato dai frequentatori della Piazzetta e che il loro esempio possa essere “contagioso” per altri imprenditori/cittadini di altri angoli della città.

Piccoli gesti possono generare grandi esempi e risultati.