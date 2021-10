Resoconto della serata “La città che speriamo”

Pienamente riuscita la serata che definiremmo di grande partecipazione politica, frutto di un percorso di democrazia dal basso.

Abbiamo voluto offrire cinque domande, con cinque analisi e cinque percorso di proposte ai candidati sindaci e discuterle con i loro punti di vista. Domande, analisi e proposte nate dal basso, da confronti aperti in città che la Diocesi ha voluto promuovere, dal confronto con esperti. Grazie a tutti i candidati sindaci per l’impegno. Per riprendere le parole della conclusione di Padre Franco Vescovo:

Grazie ai candidati che ci hanno messo la faccia in questa loro scelta di candidatura

Coraggio perchè a chi sarà eletto attende la risposta ad una “vocazione”

A tutti i cittadini: andate a votare perchè è un diritto ed un dovere.

Non è permesso lamentarsi dopo se non si è assolto a questo dovere.

Clicca qui per vedere l’intero dibattito

https://www.facebook.com/pslpolicoromanfredonia/videos/417050326688981

Prof. Massimiliano Arena