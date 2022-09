Residenti dei Comparti soddisfatti dall’inversione del senso di marcia di Via L. Da Vinci: “Ma aumentare visibilità del divieto di accesso”

INVERSIONE SENSO DI MARCIA VIA L. DA VINCI CON AUSILIARE DEL TRAFFICO: BUONA LA PRIMA!



Ma aumentare visibilità del divieto d’accesso da Viale Michelangelo e condividere il più possibile il contenuto dell’ordinanza.



Oggi incontro al Comune tra una delegazione dei residenti e l’assessora alla Pianificazione Urbana

Strategica e Periferie (ing. Anna Trotta).



Di Salvatore Clemente

Facendo seguito alla segnalazione dei residenti dei comparti dell’ingorgo stradale che si generava in uscita dai tale zona nei giorni scolastici nella fascia mattutina 7:45 – 8:30, con Ordinanza n. 170 del 16/09/2022 del Dirigente del II Settore di Staff Polizia Locale, è stato invertito il senso unico di marcia in Via Leonardo da Vinci, nel tratto compreso tra V.le Mediterraneo e V.le Michelangelo, direzione Ovest-Est.

Tale provvedimento offre una seconda via di deflusso dai comparti e quindi si pone come obiettivo di

sperimentare se possa portare anche una auspicata riduzione delle code che si sono formate in precedenza.



In aggiunta a tale provvedimento, i residenti hanno richiesto la presenza di un ausiliare del traffico, per

permettere l’immissione sicura e disciplinata su viale Michelangelo per chi proviene dai comparti dall’incrocio con via L. da Vinci.



Richiesta che è stata accolta e la data odierna ha rappresentato un banco di prova per questa

sperimentazione.



Dalle testimonianze raccolte stamattina da numerosi residenti che hanno percorso le due uscite nell’orario critico, è emerso che il traffico si è notevolmente ridotto, portando a code di normale entità e tempi adeguati di percorrenza.



In buona sostanza, ad un buon successo della sperimentazione. Ma anche un buon esempio di dialogo tra

cittadini e residenti e relativa compartecipazione alle decisioni.



Viene tuttavia segnalato che numerosi automobilisti percorrono contromano il tratto di strada interessato

dall’inversione di senso di marcia. Questo rappresenta un pericolo molto concreto, dato che sono state

riportate testimonianze di tamponamenti frontali sfiorati che possono avere conseguenze molto gravi, dato che in molti procedono anche a velocità sostenuta.



Per tale ragione, i residenti ritengono indispensabile alzare il livello di guardia su tale pericolo e

suggeriscono due interventi:

L’amministrazione comunale dovrebbe:

aumentare la visibilità del divieto di accesso per chi proviene da Viale Michelangelo. E’ vero

che sono stati apposti due segnali, ma evidentemente non sono sufficienti…!; comminare multe come dissuadente per eventuali “furbetti” intenzionati a percorrere

contromano il tratto.