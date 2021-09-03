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Attualità

Report pazienti Covid al Riuniti

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Si informa che il numero dei pazienti Covid-19 ricoverati presso il Policlinico Riuniti di Foggia aggiornato ad oggi e differenziato per reparto è il seguente: 

REPARTI COVIDTOTALE
MALATTIE INFETTIVE43
PNEUMOLOGIA0
RIANIMAZIONE6
MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO CHIRURGICO0
MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO OSTETRICO – GINECOLOGICO2
MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO NEFRO-UROLOGICO0
MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO GASTROENTEROLOGICO0
MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO PSICHIATRICO  0
  TOTALE RICOVERATI    51
  ETÀ MEDIA    62 anni
  % M/F TOTALE    M 51%       F 49%
MEDICINA D’URGENZA – OBI COVID0

RICOVERI: NON VACCINATO IL 70% DEI PAZIENTI. DI SEGUITO IL DETTAGLIO

REPARTI COVIDTOTALEVACCINATI DOPPIA DOSEVACCINATI PRIMA DOSENON VACCINATI
MALATTIE INFETTIVE4313129
RIANIMAZIONE61*05
MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO OSTETRICO – GINECOLOGICO2002

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