Attualità
Report pazienti Covid al Riuniti
Si informa che il numero dei pazienti Covid-19 ricoverati presso il Policlinico Riuniti di Foggia aggiornato ad oggi e differenziato per reparto è il seguente:
|REPARTI COVID
|TOTALE
|MALATTIE INFETTIVE
|43
|PNEUMOLOGIA
|0
|RIANIMAZIONE
|6
|MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO CHIRURGICO
|0
|MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO OSTETRICO – GINECOLOGICO
|2
|MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO NEFRO-UROLOGICO
|0
|MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO GASTROENTEROLOGICO
|0
|MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO PSICHIATRICO
|0
|TOTALE RICOVERATI
|51
|ETÀ MEDIA
|62 anni
|% M/F TOTALE
|M 51% F 49%
|MEDICINA D’URGENZA – OBI COVID
|0
RICOVERI: NON VACCINATO IL 70% DEI PAZIENTI. DI SEGUITO IL DETTAGLIO
|REPARTI COVID
|TOTALE
|VACCINATI DOPPIA DOSE
|VACCINATI PRIMA DOSE
|NON VACCINATI
|MALATTIE INFETTIVE
|43
|13
|1
|29
|RIANIMAZIONE
|6
|1*
|0
|5
|MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO OSTETRICO – GINECOLOGICO
|2
|0
|0
|2