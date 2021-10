Report aggiornato situazione pazienti Covid-19 ricoverati presso il Policlinico Riuniti di Foggia

Si informa che il numero dei pazienti Covid-19 ricoverati presso il Policlinico Riuniti di Foggia aggiornato ad oggi, con l’indicazione dell’età media e della percentuale di genere, è il seguente:

REPARTI COVID TOTALE MALATTIE INFETTIVE 34 PNEUMOLOGIA 0 RIANIMAZIONE 4 MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO CHIRURGICO 0 MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO OSTETRICO – GINECOLOGICO 1 MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO NEFRO-UROLOGICO 0 MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO GASTROENTEROLOGICO 0 MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO PSICHIATRICO 0 TOTALE RICOVERATI 39 ETÀ MEDIA 66 anni % M/F TOTALE M 62% F 38%

MEDICINA D’URGENZA – OBI COVID 0

Di seguito il dettaglio dei pazienti ricoverati suddivisi per vaccinati e per non vaccinati

REPARTI COVID TOTALE VACCINATI DOPPIA DOSE VACCINATI PRIMA DOSE NON VACCINATI MALATTIE INFETTIVE 34 16 0 18 RIANIMAZIONE 4 0 1* 3 MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO OSTETRICO – GINECOLOGICO 1 0 0 1

*Paziente ricoverato per comorbilità pregresse.