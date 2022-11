Renzi e Calenda candidano l’ex berlusconiana Moratti in Lombardia. Il PD: “No a imposizioni, sì alle primarie”

Nuove grane per il centro-sinistra. Dopo il mancato accordo con il Terzo Polo di Carlo Calenda e Matteo Renzi, il Pd di Enrico Letta si ritrova a gestire una nuova grana elettorale. Il problema oggi porta il nome di Letizia Moratti, esponente della destra lombarda, ex vice-presidente della Regione Lombardia. Moratti, che qualche giorno fa si è dimessa dalla vice-presidenza causa malumori interni con il presidente Fontana, ha annunciato oggi la sua candidatura allo scranno più alto del Pirellone con il Terzo Polo.

La notizia, chiacchierata nelle scorse ore e ufficializzata solamente oggi, ha fatto implodere nuovamente il centro-sinistra che potrebbe perdere ulteriormente anche alle regionali in Lombardia qualora il Pd scegliesse un altro candidato presidente.

Letizia Moratti ha dichiarato: “Insieme con Carlo Calenda e Matteo Renzi ho condiviso l’idea di un percorso che mi vedrà candidata alla presidenza di Regione Lombardia. Un progetto forte ed attento ai territori, orientato ad offrire una visione del futuro lombardo e nazionale capace di interpretare i mutamenti in atto ed affrontare le nuove sfide in arrivo”.

La notizia arriva all’indomani della presenza di Moratti alla manifestazione in sostegno all’Ucraina organizzata ieri da Calenda e Renzi a Milano. La candidatura, conferma Moratti, nasce dal basso. “Nasce sostenuta dall’ampia e consolidata rete civica a me vicina e dal Terzo Polo, ampiamente aperta all’adesione di tutti gli interlocutori politici, culturali, del terzo settore e delle associazioni, con i quali realizzeremo interessanti e positivi confronti per la costruzione di una coalizione vincente. Inizia oggi un nuovo appassionante cammino per dare le risposte che la Lombardia merita”.

Dal Pd Lombardo la notizia viene bocciata apertamente. “Non è un’opzione e anche dall’assemblea è uscita questa indicazione. Non credo possa funzionare che c’è qualcuno che decide anche per gli altri. Siamo disponibili a confrontarci ma non vogliamo imporre niente a nessuno né farci imporre niente da nessuno”, le parole di Vinicio Peluffo, segretario Pd della Lombardia.