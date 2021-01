“Noi non siamo disponibili a incarico a Conte”. Questo avrebbe detto Matteo Renzi a Mattarella.

Prima di tutto, avrebbe chiarito il toscano, c’è da chiarire politicamente se c’è una maggioranza. Nel caso non ci sia a noi va bene anche governo del presidente. Insomma, no a incarico a Conte, si a un mandato esplorativo (ma non al premier dimissionario).