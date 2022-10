Remigi si difende: “La pacchettina sul sedere era l’augurio di buona trasmissione”. Morlacchi: “Da Memo bugie, non scuse”

Il gesto di Memo Remigi, colpevole di aver palpato il sedere di Jessica Morlacchi una settimana fa in diretta a “Oggi è un altro giorno”, sta infiammando il dibattito pubblico attorno alla Rai. Dopo la presa netta di distanza di Serena Bortone, conduttrice della trasmissione, l’azienda del servizio pubblico ha ufficialmente sospeso Remigi. “A seguito di un comportamento in violazione del Codice etico dell’azienda – si legge nel testo della Rai – la direzione Day Time aveva già deciso di sospendere sabato 22 ottobre le presenze nella trasmissione che è stata comunicata all’interessato”.

Remigi in queste ore sta malamente cercando di difendersi. Ieri alla Zanzara su Radio24 il cantante ha giudicato ingiusta la decisione definitiva del servizio pubblico. “Una cosa ingiusta – ha detto il cantante – perché non è neanche stata approfondita la cosa. La pacchettina sul sedere era un segno di buona trasmissione, come il merda che si dice. C’è un rapporto di amicizia e di goliardia fra di noi. Non ho mai molestato nessuno e sto provando a contattare Jessica ma non risponde. Non capisco il perché”.

Remigi, insomma, non condivide la decisione e accusa la Rai. “Se è stata una porcata nei miei confronti? Lo possiamo dire? Anche perché sono stati cinque giorni senza darmi nessuna notizia, neanche una telefonata, e l’hanno detto in diretta. Questa è una cosa molto grave. Una cosa abbastanza ingiusta senza nemmeno approfondire la cosa”.

Il caso, va ricordato, è scoppiato dopo un servizio di Striscia La Notizia che aveva scoperto il video incriminato e dopo un pezzo pubblicato su Dagospia. Ieri pomeriggio, Serena Bortone è corsa ai ripari con queste parole: “Come avrete notato – ha dichiarato la conduttrice – Remigi non fa più parte di questo gruppo di lavoro. Remigi si è reso responsabile di un comportamento che non può essere tollerato in questo programma, in questa azienda e, per quanto mi riguarda, in nessun luogo”.

Anche la diretta interessata, la cantante Jessica Morlacchi (affetto stabile della trasmissione), ha rilasciato al Corriere poche dichiarazioni, ma nette. “Mi sarei aspettata delle scuse da Memo Remigi, non che inventasse bugie”.