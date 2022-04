Reinis – Live at La Traccia Nascosta A.P.S.

Dopo un piccolo periodo di pausa, La Traccia Nascosta A.P.S. torna ad ospitare sul suo palco musicisti dal mondo:

Reinis è un compositore, chitarrista virtuoso e viaggiatore appassionato, proveniente da Riga in Lettonia, che vanta una lunga serie di esibizioni sparse per il mondo.

Il viaggio è un tema ricorrente nel suo lavoro artistico, ne è musa ispiratrice e accompagnatrice durante i suoi live, dove prima di ogni brano ne racconta la storia per creare un ambiente intimistico e comunitario tra tutti i presenti. Esperienze di viaggio dipinte con suoni – è così che si presenta e vive la musica di Reinis Jaunais, che ama eseguire le sue melodiche combinando diverse tecniche, tra cui tra cui fingerstyle, tapping, percussioni e looping per ricreare un’atmosfera magica che vi trasporterà durante il suo concerto. Reinis compone le sue canzoni dal 2005, ha all’attivo una media di oltre 200 concerti all’anno e ha girato tutta Europa, Asia, Australia e Nuova Zelanda.

Mercoledì 20 Aprile h. 22,00

La Traccia Nascosta A.P.S. – Via San Francesco 66, Manfredonia (FG)

L’evento si svolgerà secondo le disposizioni nazionali in vigore per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19, controllo obbligatorio green pass e mascherina FFP2 obbligatoria nelle fasi dell’evento come previsto nell’ultimo decreto.