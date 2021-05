Regioni in zona bianca, addio al coprifuoco, incentivato il turismo. Ma la Puglia…

La zona bianca è una manna dal cielo per il turismo: innanzitutto scompare il coprifuoco ma soprattutto le chiusure delle attività. Restano però le misure minime, ovvero mascherine e soprattutto il distanziamento.

Come si entra in zona bianca?

Il decreto emanato dal governo Draghi prende in considerazione il parametro dei contagi il quale deve essere al di sotto dei 50 casi ogni 100mila abitanti per almeno tre settimane consecutive. Oltre ovviamente al numero di posti letto e terapia intensiva occupati da casi Covid. Un traguardo agognato da Regioni che confidano nel turismo estivo per rimettere in moto la macchina economica. I dati fondamentali saranno quelli che arriveranno nel monitoraggio del 4 giugno.

Le Regioni che puntano alla zona bianca dal 1 giugno.

Friuli-Venezia-Giulia, Molise e Sardegna sarebbero in zona bianca dal 1 giugno.

A seguire…

La settimana successiva, il 7 giugno, invece toccherebbe ad Abruzzo, Veneto e Liguria. Lombardia, Lazio e Umbria, invece, potrebbero diventare zona bianca il 14 giugno

E la Puglia?

La Puglia è tra le tre Regioni d’Italia messa peggio in questi parametri dopo la Valle D’Aosta e la Campania. Bisognerà attendere il normale decorso del decreto, il 21 giugno.