Regione Puglia, vicino il ritorno in classe alle superiori

Nella nuova ordinanza all’esame della giunta regionale, il ritorno in classe anche per gli studenti pugliesi delle scuole superiori, seppure con il limite del 50% e lasciando comunque alle famiglie la facoltà di optare per la didattica a distanza.

Lo anticipa Rai News – Regione Puglia.

Per la riapertura si pensa alla data del primo febbraio o anche prima se le scuole riusciranno ad organizzarsi per tempo e se l’andamento della curva pandemica lo consentirà.