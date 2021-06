Regione Puglia, ecco il calendario scolastico

È stata fissata a lunedì 20 settembre, di concerto con le organizzazioni sindacali, la data per la riapertura di tutte le scuole presenti sul territorio regionale. L’avvio del prossimo anno scolastico 2021/2022 segna il ritorno in presenza di migliaia di studenti e studentesse della Puglia che potranno tornare a studiare sui loro banchi di scuola, anche grazie alla campagna di vaccinazione per la popolazione studentesca nella fascia 12-15 anni partita ieri. Nel giro di qualche settimana, infatti, saranno messi in sicurezza proprio i giovanissimi, almeno nelle fasce di età per cui le autorità sanitarie hanno autorizzato la vaccinazione.

“Dal 20 settembre si ritorna in classe, si ritorna a studiare a scuola con i propri compagni, vaccinati. Sono fiducioso che l’avvio del prossimo anno scolastico segnerà un cambio di passo, una ripresa per tutti noi, buttandoci alle spalle la terribile esperienza della pandemia” è stato il commento dell’assessore regionale all’Istruzione, Sebastiano Leo.