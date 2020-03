Regione Puglia: “Da oggi si possono ritirare farmaci con la ricetta elettronica”

Voglio ringraziare tutti i farmacisti pugliesi che in questo momento di emergenza continuano a prestare servizio per le cittadine e i cittadini, adeguandosi in maniera tempestiva alle nuove disposizioni.

Da oggi, infatti, per ritirare i farmaci in farmacia basta presentare la tessera sanitaria e il solo numero di ricetta elettronica (nre) comunicato dal medico tramite email, sms, Whatsapp o altro sistema di messaggistica.

Non è quindi necessario avere copia del promemoria cartaceo della ricetta dematerializzata, la “ricetta bianca”.



Da mercoledì 25 marzo inoltre chi ha già attivato il Fascicolo Sanitario Elettronico potrà presentarsi in farmacia con la sola tessera sanitaria.

Chi non lo ha ancora attivato può richiedere l’apertura del proprio Fascicolo Elettronico al proprio medico oppure registrarsi autonomamente sul portale Pugliasalute con credenziali SPID, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d’Identità Elettronica (CIE)

Qui per accedere al Fascicolo Sanitario Elettronico della Regione Puglia ➡️ https://www.sanita.puglia.it/web/pugliasalute/infofse