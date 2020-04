Regione Puglia, attesi fino a 3.500 contagi. “Calo curva epidemica prossima settimana”

La Regione Puglia ha presentato il Piano Ospedaliero per combattere il Coronavirus ed ha annunciato che immaginano uno scenario massimo di 3.500 contagi, a fronte degli attuali 1.800.

“Ad oggi è ospedalizzato il 45% di tutti i pazienti positivi. La percentuale dei pazienti critici o severi è del 24%. La prossima settimana ci aspettiamo un calo della curva epidemica. Dipenderà molto dal comportamento dei cittadini, oggi più che mai bisogna restare chiusi in casa per non verificare gli sforzi compiuti finora”.

Mentre sulle passeggiate genitori-figli è duro Lopalco:

“È prematuro modificare le disposizioni di distanziamento sociale. Questo è un momento delicato, perché il calo dei casi positivi riguarda esclusivamente la Regione Lombardia. In Puglia, così come in quasi tutte le regioni del Sud Italia, siamo seduti su una polveriera, perché pochissimi cittadini hanno contratto il virus. Allentare l’attenzione potrebbe essere rischioso, bisogna restare chiusi in casa”.