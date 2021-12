Regalare un sorriso è il dono più bello che si possa pensare

L’iniziativa dei bambini e ragazzi del Centro Polivalente per minori “Matteo Tricarico” di Manfredonia gestito dalla Soc. Coop. Sociale ONLUS “Santa Chiara” di Manfredoniaper i bambini bisognosi.

Dalle bambole super accessoriate ai robot costosi, sempre più spesso nelle camerette di molti bambini sono presenti ceste piene di giocattoli dei più svariati tipi spesso accantonati e dimenticati per abbondanza o semplicemente abbandonati per noia.

Non tutti i bambini, però, sono così fortunati; molte sono le famiglie che hanno difficoltà a regalare un giocattolo ai loro bambini. Le priorità sono mettere in tavola un pasto, provvedere alle spese fisse, procurarsi vestiti.

È così che da queste riflessioni fatte nei pomeriggi dedicati ai laboratori, è partita l’iniziativa dai bambini e ragazzi del Centro Polivalente per minori “Matteo Tricarico” di Manfredonia gestito dalla Soc. Coop. Sociale ONLUS “Santa Chiara”, di raccogliere giochi nuovi o in buono stato da donare a quanti farebbero fatica a regalarli ai loro figli.

“Regalare un giocattolo usato è un ottimo modo per educare i bambini ad essere generosi con gli altri e ad aprirsi al mondo. I nostri bambini sono stati direttamente coinvolti nella scelta del gioco da donare al fine di renderli responsabili del regalo che farà felice un altro bambino; e lo hanno fatto con grande impegno e delicatezza, impacchettando ogni singolo dono con cura come dei veri Elfi di Babbo Natale dal cuore grande”; dicono le operatrici e il coordinatore dello staff educativo del Centro Polivalente Matteo Tricarico.

Tantissimi i regali raccolti e poi consegnati alla Caritas gestita dalla Parrocchia “Sacra Famiglia” di Manfredonia; un piccolo gesto dal grande valore che mostra, ancora una volta, la forza della solidarietà! Perché, se è vero che la felicità di un bambino non è data dalla quantità di giocattoli che possiede, è pur vero che far svanire il desiderio e la magia di riceverne uno per Natale sarebbe un vero peccato! Ed il Natale è magia, soprattutto per i più piccoli: regalare loro un sorriso è il dono più bello che si possa pensare di fare.