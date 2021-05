Regala un Fiore Domenica 23 Maggio a Vieste

“Regala un Fiore al Centro Storico di Vieste” è l’iniziativa che l’associazione Commercianti Centro Storico di Vieste ha lanciato ad aprile sulla piattaforma Produzionidalbasso,attivando una raccolta fondi per l’acquisto di vasi e piantine fiorite da distribuire agli abitanti e agli esercenti del borgo.

La campagna è riuscita a raggiungere cittadini ed estimatori della nostra Vieste da ogni parte del mondo raggiungendo una somma considerevole: ” Non ci aspettavamo tanta partecipazione e apprezzamenti, siamo davvero molto felici del risultato raggiunto, anche se la scommessa comincia domenica!” afferma Michele Lanave, presidente dell’associazione.

In effetti, domenica 23 avverrà la distribuzione delle piante fiorite a chi ne avrà fatto richiesta e per rendere ancora più speciale questa iniziativa, la mattinata si è trasformata in un piccolo calendario di appuntamenti a cura di diverse associazioni del paese.

Per prenotare le proprie piantine fiorite e prendersene cura gratuitamente basta contattare su WhatsApp il 340.35.07.379 scegliendo le tre tipologie di vasi a disposizione.

Una domenica mattina, quella del 23 maggio, all’insegna della bellezza e della condivisione, a partire dalle ore 9.00, con la special edition del “Bustone a testa” a cura delle associazioni di volontariato Vivi Vieste e Giacche Verdi, che vi aspettano a Largo San Francesco per una pulizia specifica della zona.

Alle ore 10.00 presso piazza Castello avrà luogo invece “Percorsi di Bellezza – I rioni del centro storico” a cura dell’associazione Mythos, mentre alle ore 10,30 in piazza Seggio le ragazze dell’associazione Proxima propongono delle attività per bambini dal titolo “Raccontiamoci la Terra: storie, giochi e attività con le piantine fiorite”.

Infine alle 11,30, sempre in piazza Seggio, avverrà la distribuzione di vasi e piantine agli abitanti e i commercianti di zona.

“Una vera e propria scommessa che si basa sulla partecipazione e il senso civico e che è solo la prima delle tante iniziative che vogliamo realizzare per la nostra comunità – continua il presidente – e per il nostro meraviglioso centro storico, che merita di essere valorizzato in ogni suo vicolo. Il lavoro da fare è tanto, ma noi siamo fieri di poterci provare e vedere tanta partecipazione intorno a noi!”

Tutte le attività si svolgeranno seguendo le disposizioni normative anti covid assicurando le principali misure di sicurezza, infatti la visita guidata e i laboratori per bambini sono su prenotazione e a numero chiuso.

Per prenotare o saperne di più vi invitiamo a dare un’occhiata alla pagina Facebook dell’associazione commercianti del centro storico dove troverete tutti i dettagli.

Uniti, per tornare a splendere!

è il nostro motto, e questa prima iniziativa ci conferma che è possibile!

Vi aspettiamo a Vieste.

#unfiorepervieste #accsvieste