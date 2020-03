Referendum Costituzionale del 29 marzo, nomina degli scrutatori

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Visto l’articolo 19, primo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo;

Visto l’articolo 2 della legge 22 maggio 1978, n. 199, come sostituito dall’articolo 2 della legge 7 maggio 2009, n. 46;

Visto l’articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, recante norme sulla riduzione dei termini e sulla semplificazione del procedimento elettorale;

Visto l’articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, recante norme per l’istituzione dell’albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 2020, con il quale sono stati convocati per il giorno di domenica 29 marzo 2020 i comizi per lo svolgimento del seguente

REFERENDUM COSTITUZIONALE

« Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 240 del 12 ottobre 2019? »;

RENDE NOTO

che la Commissione elettorale comunale è convocata nella sede del Comune in pubblica adunanza per il giorno 4 marzo 2020, alle ore 10:30, per procedere alla nomina degli scrutatori che saranno destinati agli uffici di sezione per il referendum costituzionale di domenica 29 marzo 2020.

Manfredonia, addì 2 marzo 2020

– Il manifesto

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

PISCITELLI – CREA – SOLOPERTO