Referendum costituzionale rinviato: cosa dice il testo

Il quarto referendum costituzionale nella storia della Repubblica Italiana avrà luogo nella primavera 2020, per approvare o respingere la legge di revisione costituzionale dal titolo “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”. Approvato in via definitiva dalla Camera l’8 ottobre 2019, il testo prevede la diminuizione del 36,5% dei componenti di entrambi i rami del Parlamento: da 630 a 400 seggi alla Camera, da 315 a 200 seggi elettivi al Senato.

Il quesito sottoposto a referendum, come da decreto di indizione del presidente della Repubblica del 28 gennaio 2020, è il seguente:

«Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale – n° 240 del 12 ottobre 2019?»

Le indicazioni di voto dei partiti sono i seguenti:

Movimento 5 Stelle SI

Lega Salvini Premier SI

Fratelli d’Italia SI

Partito Democratico SI

+ Europa NO

MAIE NO

Sudtiroler Volkspartei SI

Partito Socialista Italiano NO

Centro Democratico NO

Azione NO

Europa Verde NO

Vox Italia NO

Rifondazione Comunista NO

Partito Radicale NO

Gli altri non si sono esposti.