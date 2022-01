Reddito di cittadinanza: dal 1 febbraio chi è senza Green pass perde il sussidio

Il Green pass diventa praticamente obbligatorio per poter mantenere il Reddito di cittadinanza. Chi percepisce il sussidio dovrà infatti obbligatoriamente frequentare i centri per l’impiego; ma per entrare negli uffici dovrà presentare almeno il Green pass light (che si ottiene con il tampone). Insomma, un invito a vaccinarsi per evitare di rimanere senza assegno.

E’ una morsa che continua a stringersi quella nei confronti dei No vax. Sono 100.000 i percettori di Reddito di cittadinanza a rischio