Reddito di cittadinanza: 55 denunciati nel Foggiano, c’è anche un detenuto

Foggia: La Guardia di Finanza di ha denunciato 55 persone per aver percepito indebitamente il reddito di cittadinanza. I finanzieri nel corso delle indagini hanno accertato che l’importo sottratto illecitamente all’Inps ammonta a circa 530 mila euro.

In alcuni casi il richiedente non aveva comunicato di essere stato sottoposto ad una misura cautelare, in un altro caso, un pregiudicato aveva regolarmente presentato domanda per percepire il reddito di cittadinanza presso un Caf pur trovandosi in carcere.

Per gli altri 25 indagati, nella richiesta del beneficio sarebbero state fornite false informazioni relative alla composizione del nucleo familiare Tutte le posizioni illecite emerse dalle indagini sono state segnalate all’Inps per la revoca e il recupero del contributo economico non dovuto.