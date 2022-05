Recuperato il cane che vagava da giorni a Manfredonia

Questo pomeriggio, un intervento congiunto di Comune, ASL ed Enpa, ha consentito di recuperare in sicurezza il cane che da giorni vagava in via Valentino Vailati.



L’intervento è stato effettuato dal Dr. Bertani (ASL), Dr. Murgo (Comune di Manfredonia) e Dr. Lupoli (Enpa).



La sinergia tra enti e il rispetto del protocollo hanno dato ancora una volta i loro frutti, a dispetto dell’allarmismo strumentale e controproducente di tanti.



Per l’intervento si è reso necessario l’utilizzo di narcotico, somministrato dal veterinario intervenuto.