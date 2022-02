Record pazzesco per La sposa: ascolti 7 milioni per l’ultima puntata, è boom!

Ci piacerebbe scrivere che il merito del successo della fiction Rai “La Sposa” siano le location del Gargano! Ma il realtà il trionfo della fiction è dovuto ad una trama interessante, degli attori bravissimi e sicuramente anche a delle location bellissime (Il film è stato girato solo in parte sul Gargano).

Sta di fatto che l’ultima puntata andata in onda domenica scorsa su Rai 1 è stato un vero trionfo con oltre 7 milioni di telespettatori.

L’ultima puntata in onda il 30 gennaio 2022 è stata vista da quasi 7 milioni di spettatori. Al momento abbiamo per Rai 1 il miglior risultato del nuovo anno e forse uno dei migliori in assoluto in questa stagione televisiva inizia a settembre

La Sposa vola nella prima serata di Rai 1 con spettatori pari al 31.8% di share. Un risultato simile di recente si è visto solo con C’è posta per te al sabato

Su Canale 5 Avanti un Altro! Pure di Sera ha raccolto davanti al video 2.689.000 spettatori pari al 12.1% di share. Su Rai2 The Rookie ha catturato l’attenzione di 1.017.000 spettatori (4%) e CSI Vegas di 741.000 (3.1%). Su Italia 1 Deadpool 2 ha intrattenuto 996.000 spettatori con il 4.4% di share. Su Rai3 Che Tempo che Fa, in onda dalle 20.42 alle 22.20, ha raccolto davanti al video 2.527.000 spettatori pari ad uno share del 10.1% e Che Tempo che Fa – Il Tavolo, in onda dalle 22.23 alle 23.51, interessa a 1.522.000 spettatori con il 7.8% di share. Su Rete4 Controcorrente è stato visto da 685.000 spettatori con il 3.9% di share. Su La7 In Onda Prima Serata ha segnato il 3.7% con 903.000 spettatori. Su Tv8 Un Amore Inaspettato è la scelta di 298.000 spettatori (1.3%) mentre sul Nove The best of Aldo, Giovanni e Giacomo segna il 2.5% con 547.000 spettatori.