Record di turisti a Vieste, oltre 2 milioni di presenze, si conferma regina delle vacanze Pugliesi

Con oltre 2 Milioni di presenze (e siamo ancora a Settembre) Vieste si riconferma la località pugliese con più presenze turistiche e una tra le più importanti d’Italia.

Rossella Falcone assessore al turismo della città di Vieste “E’ stata una estate importante per la nostra città e per il Gargano, nonostante la stagione sia iniziata in ritardo per via delle chiusure, quindi non avendo la bassa stagione. Ma i mesi di Luglio, Agosto e Settembre hanno registrato presenze record”

prosegue: “Siamo molto soddisfatti, abbiamo lavorato molto sugli eventi e sulla promozione. E’ un lavoro fatto in 5 anni che ora inizia a portare i frutti sperati.”

E non finisce qui perchè la città di Vieste in questi primi giorni di Settembre ospita il festival “Vieste in Love” con un calendario fitto di ospiti ed eventi.

“Numeri record fatti nonostante l’assenza di infrastrutture a dimostrazione che chi vuole venire sul Gargano ci viene comunque.” finisce l’assessore.