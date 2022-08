Record di presenze a Rodi Garganico e Mattinata per i concerti di Mario Biondi e Raphael Gualazzi

Record di presenze sul Gargano grazie anche alla musica. Sul Porto Turistico di Rodi Garganico si è tenuto il live di Mario Biondi con successivo spettacolo pirotecnico a fine concerto .

Quasi due ore di grande musica e di caldo rapporto con gli oltre 5000 spettatori iniziali che sono arrivati anche da lontano.

Atmosfera da grande concerto , pubblico di età media e dialogo continuo tra artista e parterre hanno caratterizzato la serata di Domenica 21 Agosto. Gli ospiti hanno continuato ad arrivare in Porto per tutto il tempo del concerto superando le 8.000 presenze a mezzanotte . Il sontuoso spettacolo pirotecnico alla fine del concerto ha suggellato il giusto tributo ad una serata memorabile.

“Un doveroso ringraziamento alle Forze dell’ordine, al Corpo di Polizia Locale, alla Protezione Civile e a Ferrovie del Gargano per aver consentito che lo spettacolo si svolgesse in totale sicurezza. Un ringraziamento doveroso a tutto il team del Porto Turistico e alla ProLoco Visit Rodi Garganico, al Parroco di Rodi Garganico Don Fabio Clemente e l’intero Comitato Feste per il fondamentale contributo e per il supporto logistico.” dalla Pagina Facebook del Comune di Rodi Garganico.

Grande successo per Gualazzi e Molinari a Mattinata

Raphael Gualazzi e Simona Molinari si sono esibiti durante l’evento “il mattinatese dell’anno” svoltosi a Mattinata lo scorso 19 agosto.

“Stamattina abbiamo ancora il cuore e gli occhi carichi di emozione e gioia per quanto la nostra Comunità ha vissuto ieri sera. Ognuno di noi porti nel cuore e nella testa quanto di grande è successo ieri per i nostri straordinari tredici premiati e per la nostra Comunità. Non smettiamo mai di amare la nostra Mattinata.” le parole di Michele Bisceglia sindaco di Mattinata