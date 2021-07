Record di ascolti per Battiti Live su Italia 1

Esordio da record per il ritorno della grande musica dal vivo su Italia 1: Radio Norba Cornetto Battiti Live ieri sera è stato seguito complessivamente da oltre 8 milioni di italiani,leader della serata sul pubblico attivo con il 14,92% di share e 2.159.000 spettatori nella fascia prime-time (1.790.000 spettatori e 11,9% totali). Inoltre la kermesse musicale condotta da Alan Palmieri e Elisabetta Gregoraci ha toccato picchi del 17,67% di share e 2.354.000 telespettatori. Grande successo anche tra i giovanissimi: 19% di share sul target 15-34 anni. Boom anche sui social: su Twitter l’hashtag ufficiale #BattitiLive ha raggiunto il primo posto degli argomenti più discussi in Italia.

“Ogni anno”, commenta il presidente di Radio Norba, Marco Montrone, “riceviamo tanta attenzione e fiducia da parte degli italiani, ma non riusciamo proprio a farci l’abitudine. Il risultato di ieri è stato davvero strepitoso, l’amore per la musica, la passione per il nostro lavoro e la grande armonia di tutto il gruppo di lavoro e del cast artistico sono ingredienti che i telespettatori riescono a cogliere perfettamente. Siamo davvero lusingati di poter rappresentare la colonna sonora dell’estate italiana”.Il Radio Norba Cornetto Battiti Live è risultato in assoluto il secondo programma più visto della televisione italiana, superato per una manciata di ascoltatori solo da Rai 1 con il tributo all’indimenticabile Raffaella Carrà.La seconda puntata del Radio Norba Cornetto Battiti Live andrà in onda su Italia 1 martedì prossimo, 20 luglio.