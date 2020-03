Realizza Mascherine in casa e le dona al pronto soccorso di Manfredonia

“In un momento come questo in cui le mascherine ci coprono il sorriso e ci guardiamo fra di noi con gli occhi impauriti un piccolo gesto come questo può diventare un segno tangibile di umanità. Forse questo virus ci insegnerà altro oltre la paura. Grazie Giuliana Capursi … hai donato colore ai nostri volti.” Le parole di Francesco Lapolla Dirigente Medico in servizio presso il pronto soccorso di Manfredonia.

Qualche giorno fa Giuliana mossa dalla richiesta di alcuni anziani aveva cucito delle mascherine con del tessuto che aveva in casa, postando un video tutorial su come realizzarlo.

Complimenti per il gesto da parte della nostra redazione ♥️