Re Manfredi Run del 2 ottobre, ci sarà Dario Santoro

Manca poco più di un mese all’evento sportivo più partecipato della Capitanata e giungono conferme sulla presenza, come atleta di èlite, del sipontino Dario Santoro. Un gradito ritorno dunque dopo la sua prima partecipazione e relativa vittoria, durante la prima edizione del 2017, che impreziosisce ancor più la gara podistica organizzata dall’ASD Manfredonia Corre, denominata “Re Manfredi Run“, giunta alla sua 5^ Edizione in programma il prossimo 2 ottobre a Manfredonia, con partenza ed arrivo sul Porto Turistico.

E’ con immenso piacere partecipare a questa gara, perchè è mio desiderio promuovere l’atletica nella mia città!

Queste le parole del ragazzo che ha dimostrato di essere un Campione non solamente per i grandi risultati ottenuti, ma soprattutto in quanto persona umile e genuina con doti umane di spessissimo valore. Un grande orgoglio per la nostra città che esporta una bellissima immagine in giro per l’Italia e non solo, dove innumerevoli sono i successi ottenuti.

Ha iniziato a correre ai tempi della scuola durante i giochi della gioventù, evidenziando da subito un’eccellente attitudine verso l’atletica e la corsa in particolare, sotto gli occhi attenti del suo Professore Fatone. Innamorato anche del calcio, decise però al compimento della maggiore età di dedicarsi alla disciplina olimpica e tesserato dalla locale ASD Gargano 2000, iniziò ben presto la sua avventura che lo portò a conseguire soddisfacenti traguardi, affiancato e consigliato da Matteo Palumbo, l’altro grande podista manfredoniano.

Nel 2009 ai Campionati italiani juniores, conquista 2 argenti di corsa campestre, per poi affermarsi anche all’estero (Amman, Giordania) ed in Francia con un 4^ posto assoluto. Successivamente una partecipazione a Dublino, mentre nel 2012 ha ottenuto il bronzo nella Categoria promesse sempre nella specialità di corsa campestre e un prestigioso bronzo per la stessa categoria nella 10 km su strada.

Nella foto, Dario con la sua falcata sulle banchine del porto di Manfredonia, in occasione della sua vittoria del 2017.

Numerose le vittorie stracittadine nelle gare di 10 e 21 km, cosi come i tanti prestigiosi risultati tra i quali ricordiamo:

10000 mt in pista con il 29’55”

10 km su strada 30’01”

5000 mt in pista 14’41”

3000 mt 8’36”

Mezz Maratona 1h05’11”

Maratona 2h21′

Maratona di Firenze 2016, 7^ assoluto e secondo degli italiani

Maratona di Roma 2016, 13^ assoluto e 3^ degli italiani

Campione italiano assoluto di Maratona 2015 a Ravenna (Unico della prov di Foggia)

Numerosi titoli regionali pugliesi e 1^ titolo regionale campano, oltre 10 titoli regionali marchigiani

Attualmente tesserato con l’Atletica Potenza Picena e Luigi Di Lello, ex maratoneta azzurro, è il suo attuale allenatore.

Appuntamento a domenica 2 ottobre dunque, con Dario e tutti gli appassionati della disciplina che coloreranno le vie cittadine.

Vi ricordiamo che il 31 Agosto scade la quota agevolata per l’iscrizione alla gara competitiva.

Ricordiamo che è anche possibile iscriversi e mettersi alla prova nella corsa non competitiva di 10km.

Per info ed iscrizioni visita il sito:

https://www.remanfredirun.it/iscrizione/