Ravioli con fichi freschi: la ricetta di Anna Remondina.

Ecco gli ingredienti e il procedimento.

Tipo di ricetta: Ricette primi, TodoFood

Cucina: Italiana

Difficoltà: Media

INGREDIENTI

Per la pasta fresca

2 uova

200 g di farina 00

Per il ripieno

200 g di ricotta

200 g di pecorino

3 fichi

timo q.b

sale q.b

pepe q.b

PROCEDIMENTO

Per la pasta fresca

In una ciotola mettere farina, uova e impastare. Togliere dalla ciotola e lavorare un po’ con le mani.

Avvolgere nella carta pellicola e fate riposare in frigorifero per 30 minuti.

Per il ripieno

Frullare fichi sbucciati, ricotta, pecorino, sale, pepe e timo fresco.

Procedimento per i ravioli

Trasferire il ripieno in una sacca da pasticcere.

Quando la pasta avrà riposato il tempo necessario.

Togliere dal frigorifero e con l’aiuto di un po’ di farina e con la macchina per la pasta tirare la vostra sfoglia del spessore desiderato.

Con un coppa pasta del diametro di 6 cm fate i dischetti.

Fate così fino a finire la pasta.

Poi aggiungere in ogni dischetto un po’ di ripieno e con l’aiuto di una forchetta chiudere bene in modo che in cottura non fuori esca il ripieno.

Quando saranno pronti cuocerli e condirli a vostro gusto.

