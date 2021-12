Rapporti sani, sessualità consapevole e benessere della persona. Sono gli obiettivi della campagna LoveRED promossa dalla Croce Rossa Italiana

Rapporti sani, sessualità consapevole e benessere della persona.

Sono gli obiettivi della campagna LoveREDpromossa dalla Croce Rossa Italiana, in collaborazione con Durex, per sensibilizzare i giovani sulla scelta di stili di vita sani. Insieme vogliamo promuovere un’educazione sessuale inclusiva e consapevole puntando sull’importanza della prevenzione e del benessere emotivo e sessuale.

Il Comitato di Manfredonia della Croce RossaItaliana – Giovani comunica con entusiasmo il ritorno della Campagna Nazionale CRI “LoveRED”, perchè come evidenziano gli ultimi dati del Ministero della Salute, nonostante le diagnosi siano in calo, il numero dei contagiati per le infezioni sessualmente trasmesse è in crescita costante tra i più giovani. Prevenzione e consapevolezza sono fondamentali per invertire la rotta.

Per questi motivi i Volontari CRI saranno presenti sul territorio con una MANIFESTAZIONE per consentire la massima partecipazione e visibilità del progetto ai cittadini tutti SABATO 4 DICEMBRE 2021 DALLE ORE 20:00 sino alla mezzanotte in PIAZZA DEL POPOLO a MANFREDONIA (FG). Protagonisti della campagna saranno proprio i Giovani Volontari CRI formati per affrontare le tematiche con un approccio peer to peer, in grado di coinvolgere e sensibilizzare i propri coetanei sull’importanza di un’educazione sessuale e affettiva consapevole e inclusiva, con il supporto di materiale tecnico informativo e gadget della Durex (Partner e Sponsor Nazionale).

