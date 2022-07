Raid di vandali in Villa Comunale a Manfredonia, Salvemini: “Individueremo i responsabili e pagheranno loro”. Le foto shock

Foto che non hanno bisogno di descrizioni. Immagini molto eloquenti scattate in villa comunale dopo un vero e proprio raid vandalico durante il quale sono state distrutte le lanterne di illuminazione, riparate e sostituite da meno di venti giorni. A denunciarlo è l’Assessore ai Lavori Pubblici, Avv. Angelo Salvemini.

Un atto di vandalismo, uno sfregio profondo alla città ed al bene pubblico, che l’Amministrazione comunale con sconcerto condanna fermamente e rispetto al quale si è già attivata, unitamente alla società che gestisce il servizio di pubblica illuminazione, per l’individuazione dei responsabili ai quali saranno addebitati i costi (in via di quantificazione) dei danni. Laddove si dovesse trattare di minorenni, l’ammenda sarà addebitata alle famiglie.