“Ragazzi in monopattino a folle velocità alla Rotonda”

Buon pomeriggio,

spesso con altri amici ci ritroviamo alla rotonda e quasi tutti abbiamo bambini che vanno dai 3 ai 10 anni, immancabilmente tutte le sere ci sono 3/4 ragazzi tra i 12 e i 14 anni dotati di monopattino elettrico che sfrecciano a folle velocità, velocità che non mi sembra normale per un monopattino elettrico regolare, probabilmente sono anche “truccati”.

passano indisturbati in mezzo ai nostri figli che essendo piu’ piccoli sono anche piu’ vulnerabili. quando gli abbiamo fatto presente la cosa ci hanno deriso e da quel momento passano sempre piu’ spesso ed è diventato davvero pericoloso. Riesco a capire chi è il padre di uno dei bambini e gli vado a parlare e mi rassicura che la cosa non accadrà piu’, il giorno dopo punto e a capo, tra l’altro il signore in questione fa il xxxxxxx. Piu’ volte ho contattato le forze dell’ordine vigili, carabinieri e polizia ma nessuno mai è venuto quantomeno a controllare. Alla luce dei fatti emersi ultimamente che mettono in risalto la pericolosità di questi aggeggi dati in mano a dei bambini, considerando che ne io ne altri possiamo intervenire in quanto minorenni, ho ritenuto opportuno segnalare a questa testata quanto descritto, questo per evitare che esca la notizia solo quando qualcuno si fa male seriamente. Se fosse necessario e legale posso fornire video a riprova di quanto sto dicendo. Sicuro della vostra cortese attenzione vi ringrazio e vi auguro buon lavoro.

Lettera di un utente