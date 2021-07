Raffaella Carrà e la scena ‘cult’ della tv italiana

Uno sketch che ha fatto la storia della tv italiana: da un lato, in vestito elegante rosso, Raffaella Carrà, dall’altro, in giacca e camicia spiegazzata, il comico Roberto Benigni. Ospite della trasmissione Fantastico 12 della Rai, il toscano esuberante inizia i quasi dieci minuti di monologo provando ad alzare l’abito della conduttrice. Era il 1991 e Carrà, a cavallo tra il divertimento e l’imbarazzo, prova a gestire l’incontenibile comico, ma finisce per inciampare e cadere sul palco. Benigni, anziché aiutarla, le si butta addosso.